Adana Demirspor, Loemba ile sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Kongolu sol kanat oyuncusu Yannick Loemba ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Belçika'nın Oostende takımından transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, kendisini iki yıllığına mavi-lacivertli yapan sözleşmeye imza attı.
Kulüp başkanı Mehmet Gökoğlu, tesislerde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, eksik olan bölgeye transfer yaptıklarını belirtti.
Kulübe yakışan futbolcular almak istediklerini ifade eden Gökoğlu, şunları aktardı:
"Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da birkaç bölgeye takviye yapıp transferi kapatacağız. Görüştüğümüz iki oyuncu daha var. İnşallah onlar da gelecek, imzasını atacak. Loemba, yeni sezonda takımımıza faydalı olacağına inandığımız bir oyuncu."
Loemba ise görüştüğü kişilerin Adana Demirspor'un iyi takım olduğunu söylediklerini dile getirdi.
Kendisine söylenenleri değerlendirip gelmeye karar verdiğini ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:
"Sosyal medyada takımın birçok videosunu izledim. Özellikle taraftarın büyüklüğü ve ilgisi beni çok şaşırttı. Bundan da etkilendim. Beraber bir bütün olup, diğer takım arkadaşlarımla el ele verip, güzel ve zevkli bir oyun ortaya koyarak, üst lige çıkmayı düşünüyoruz."
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:22
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"Ceza alırsak dünyayı ayağa kaldırırım"
Toplam 34
Yorum
FB Kartal FB yi yen de öyle şampiyon olun başkasının .....
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"Ceza alırsak dünyayı ayağa kaldırırım"
Toplam 34
Yorum
Fikret Uefa 'ya kafa kaldıramıyoruz ama Tff ye kafa kaldırırırz demeye mi getiriyorsunuz ?
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 72
Yorum
han adamın dediğini dinlemiyorsun laf laf çene çene. Dedi ki Galatasaraydan başka kulüpte oynamam Türkiyede. Bu bir karakteristik laftır. bunal.
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