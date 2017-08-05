Samsunspor’a milli eldiven

Uzun süredir kaleci arayışlarını sürdüren Samsunspor'un Yunan kaleci Michalis Sifakis ile temas halinde olduğu öğrenildi. Belçika'nın Kortrijk takımında forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisiyle görüşmelerin başladığı bildirildi. Bonservisi elinde olan Sifakis ve menajeriyle yapılan pazarlıklarda imza aşamasına gelindiği kaydedildi. Geçen sezon 11 maçta oynayan, 1.87 boyundaki Sifakis, 15 kez de milli formayı giydi.