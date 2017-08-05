 Es-Es’te Avcı dönemi – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Es-Es’te Avcı dönemi

    Es-Es’te Avcı dönemi
    ESKİŞEHİRSPOR, sportif direktörlük konusunda Çaykur Rizespor ve Beşiktaşlı eski futbolcu ile anlaştı... Futbolcular, teknik heyet ve yönetim arasında köprü görevi görecek olan tecrübeli futbol adamının birkaç gün içerisinde kırmızı-siyahlılar'a resmi imza atması bekleniyor.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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