Dadaş’ta 18. transfer
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:07
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Emre Mor, Inter'le anlaştı
Toplam 13
Yorum
VEYSEL BABA YA HU BU ADAM DAHA YENİ YILDIS OLUYOR HENÜZ DAHA YILDız OLMAYAN ADAMA BU KADAR PARA VERİLMEZ YA HU BU FUTBOLDAN KİMSENİN ANLADIĞI YOOK CANIM
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Serdar Taşçı'da iyi haber
Toplam 4
Yorum
Transfer Palmerias da Fabiano Leismann diye bir çocuk var başkan. Taşçı dan daha ucuz. Oynar bu takımda
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Celil Hekimoğlu'ndan Trabzonspor'a destek
Toplam 8
Yorum
Player9 Yakında başkan olur Sayın Hekimoğlu. Umarım genc gelecek vadeden oyuncuları Trabzonspor a kazandırır. Brezilya ligi Arjantin ligi görülmeli.
Dadaş’ta 18. transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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