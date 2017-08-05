 Dadaş’ta 18. transfer – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Dadaş’ta 18. transfer

    Dadaş’ta 18. transfer
    ERZURUMSPOR, geçen sezon Göztepe formasıyla TFF 1. Lig'de Süper Lig sevinci yaşayan 26 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Erzurumspor As Başkanı Ünsal Kıraç ve sportif direktör Zafer Demir de katıldı. Mavi-beyazlılar'ın 18. transferi olan tecrübeli defans, geçtiğimiz sezon 26 karşılaşmada forma giydi.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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