Dadaş’ta 18. transfer

ERZURUMSPOR, geçen sezon Göztepe formasıyla TFF 1. Lig'de Süper Lig sevinci yaşayan 26 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Erzurumspor As Başkanı Ünsal Kıraç ve sportif direktör Zafer Demir de katıldı. Mavi-beyazlılar'ın 18. transferi olan tecrübeli defans, geçtiğimiz sezon 26 karşılaşmada forma giydi.