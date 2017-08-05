Adana Demirspor, Batuhan İşçiler'i kiraladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bucaspor'da forma giyen sol bek oyuncusu Batuhan İşçiler'i bir yıllığına kiraladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Adana Demirspor Kulübü İkinci Başkanı İmam Gazali Hıradağı ve Basın Sözcüsü Casim Korkmaz katıldı.
Törende, geçen sezon Bucaspor'da forma giyen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Batuhan İşçiler, kendisini bir yıllığına Adana Demirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Batuhan İşçiler, Adana Demirspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Bu forma için takımım için ve mavi lacivertli taraftarlar için elimden gelen gayreti göstereceğim. Transferimde emeği geçen başkanıma ve yöneticilerime çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:54
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 22
Yorum
burak mehmet ekici ve valbuena ikisi de 10 numara değil mi arkadaşım?fenerbahçenin neden ihtiyacı var hala anlamadım?esas ortasaha ve solbek lazım
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Sol beke 4 aday
Toplam 13
Yorum
ası fatıh terımde göndemde duşse o adamın gs başına gelmesı felaket olur ıgor yenı bı takım kurdu zaman verılse muhteşem bır gs ızlıyeceğız
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Trabzonspor'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 5
Yorum
Gsli Sen kimsin ki bizim kaptanı alasin ..
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