 Adana Demirspor, Batuhan İşçiler'i kiraladı – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    , 'i kiraladı

    Adana Demirspor, Batuhan İşçiler'i kiraladı

    TFF 1. Lig ekiplerinden , Bucaspor'da forma giyen sol bek oyuncusu 'i bir yıllığına kiraladı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Kulübü İkinci Başkanı İmam Gazali Hıradağı ve Basın Sözcüsü Casim Korkmaz katıldı.

    Törende, geçen sezon Bucaspor'da forma giyen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu , kendisini bir yıllığına Adana Demirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Batuhan İşçiler, Adana Demirspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Bu forma için takımım için ve mavi lacivertli taraftarlar için elimden gelen gayreti göstereceğim. Transferimde emeği geçen başkanıma ve yöneticilerime çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:54
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