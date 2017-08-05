Adana Demirspor, Batuhan İşçiler'i kiraladı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Adana Demirspor Kulübü İkinci Başkanı İmam Gazali Hıradağı ve Basın Sözcüsü Casim Korkmaz katıldı.

Törende, geçen sezon Bucaspor'da forma giyen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Batuhan İşçiler, kendisini bir yıllığına Adana Demirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batuhan İşçiler, Adana Demirspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Bu forma için takımım için ve mavi lacivertli taraftarlar için elimden gelen gayreti göstereceğim. Transferimde emeği geçen başkanıma ve yöneticilerime çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.