Samaras yarışını Samsunspor kazandı

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Takımın son durumu ve transferler konusunda açıklama yapan Özalan, 10 günlük bir gecikmeleri olduğunu ifade etti. Erzurum kampından önce yabancı futbolcuların kampa dahil olacağını söylediğini hatırlatan genç teknik adam, "Bazen elde olmayan nedenlerden dolayı gecikmeler olabiliyor. 10 günlük bir gecikmemiz oldu. Bu doğru" diye konuştu.



Tunuslu orta saha oyuncusu Mohamed Larbi'nin yarın Samsun'da olacağını ifade eden Teknik Direktör Alpay Özalan, Yunanlı golcü Samaras ve Yunan Milli Takım kalecisi Michalis Sifakis'in de Pazartesi günü Samsun'a geleceğini ileri sürdü. Alınacak bütün yabancı oyunculara kefil olduğunu dile getiren Özalan, "Samaras çok önemli bir oyuncu. Benim de yakın arkadaşım. Türkiye'de benim olduğum takımdan başka hiçbir yerde oynamaz. Şuanda benim verdiği program dahilinde çalışıyor. Samaras'un burada olması Samsunspor'a ayrı bir hava getirecektir. Onun transferi Avrupa'dan gelecek diğer oyuncular için de bir referans olacaktır. Davy Angan konusu da henüz beklemede. Angan'ı da çok istiyoruz. Artık onu kendi oyuncumuz gibi görüyoruz. Kulübüyle olan ilişiğini kestiğinde Samsunspor'a imza atacaktır" ifadelerini kullandı.