Samaras yarışını Samsunspor kazandı
SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Alpay Özalan, alınacak yabancı oyunculara kefil olduğunu söyleyerek, “Hepsi benim istediğim oyuncular. Larbi, yarın burada. Samaras ve kaleci Sifakis Pazartesi Samsun’a gelecek. Samaras, benim verdiği program dahilinde şuanda çalışıyor” dedi.
Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Takımın son durumu ve transferler konusunda açıklama yapan Özalan, 10 günlük bir gecikmeleri olduğunu ifade etti. Erzurum kampından önce yabancı futbolcuların kampa dahil olacağını söylediğini hatırlatan genç teknik adam, "Bazen elde olmayan nedenlerden dolayı gecikmeler olabiliyor. 10 günlük bir gecikmemiz oldu. Bu doğru" diye konuştu.
Tunuslu orta saha oyuncusu Mohamed Larbi'nin yarın Samsun'da olacağını ifade eden Teknik Direktör Alpay Özalan, Yunanlı golcü Samaras ve Yunan Milli Takım kalecisi Michalis Sifakis'in de Pazartesi günü Samsun'a geleceğini ileri sürdü. Alınacak bütün yabancı oyunculara kefil olduğunu dile getiren Özalan, "Samaras çok önemli bir oyuncu. Benim de yakın arkadaşım. Türkiye'de benim olduğum takımdan başka hiçbir yerde oynamaz. Şuanda benim verdiği program dahilinde çalışıyor. Samaras'un burada olması Samsunspor'a ayrı bir hava getirecektir. Onun transferi Avrupa'dan gelecek diğer oyuncular için de bir referans olacaktır. Davy Angan konusu da henüz beklemede. Angan'ı da çok istiyoruz. Artık onu kendi oyuncumuz gibi görüyoruz. Kulübüyle olan ilişiğini kestiğinde Samsunspor'a imza atacaktır" ifadelerini kullandı.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:14
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F.Bahçe'nin rakibi belli oldu
Toplam 48
Yorum
çok komik normalde o takımları bilmeyip bjk sayesinde öğrendiysen,futbolu hiç bilmeden takip etmişsin.bjk ye çok şey borçlusun.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 28
Yorum
faruk süren susmalı kardeşim sen değilmisin 2000 yılında görevi bırakan. bak aziz 20 yıldır görev yapıyor. hem kaçıyorsunuz hem konuşuyorsunuz ayıptır bu
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Beşiktaş'tan iki yıldıza servet!
Toplam 42
Yorum
Bjk Nİye euro olarak değilde milyon olarak hesaplıyorsunuz :) Gsnin Fbnin harcadığı bunun 4 katı ayrıca biz şampiyonlar liginde oynayacağız :)
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