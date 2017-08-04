 Ferhat, Ankaragücü’nde – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Ferhat, ’nde

    Ferhat, Ankaragücü’nde

    , geçen sezon Malatya'da şampiyonluk yaşayan 'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sarı-kırmızılılar'la yollarını ayıran 28 yaşındaki tecrübeli sol kanat, " forması giyecek olmamdan dolayı mutluyum. Gerçekten büyük bir camiaya geldim. Çok çalışarak elimden gelenin en iyisini yaparak bana güvenenleri mahçup etmeyeceğim" dedi.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:18
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