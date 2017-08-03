 Samsun’da şok istifa – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Samsun’da şok istifa

    Samsun’da şok istifa
    TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından 'da Sportif Direktör , istifa ettiğini bildirdi. Daha önce de istifa kararı alan ancak geri dönen Zeren, gerekçe olarak; takımda kan değişikliği vurgusu yaparken, yeni sezon öncesine kadar görevini sürdürmesinin istendiğini belirtti.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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