Samsun’da şok istifa
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
-
Trabzonspor 50. yıl maçında şov yaptı
Toplam 2
Yorum
Mustafa Helal olsun
-
Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Toplam 4
Yorum
GRUPLAR İnşallah gruplarda iki türk takımı olur beya haftada iki kere şampiyonlar ligi müziği yankılansın evde :D
-
G.Saray'ın Avusturya kampı sürdü
Toplam 3
Yorum
dursun DURMASIN Hala başkanlıkta tutanlara yazıklar olsun. Aslan ın halka açılması şart. LİSECİLERden kurtulması olmazsa olmazı.
Samsun’da şok istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.