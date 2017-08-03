 Gazişehir Ahmet Kesim’i bırakmadı – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Gazişehir ’i bırakmadı

    Gazişehir Ahmet Kesim’i bırakmadı
    TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından , geçen sezon kiralık olarak oynayan 'i kadrosuna kattı. 27 yaşında, 1. 88 boyundaki tecrübeli stoperin bonservisi Süper Lig ekibi Osmanlıspor'da bulunuyordu. Kesim geçen sezon Gazişehir'le TFF 1. Lig'de 26 karşılaşmada boy gösterdi.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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