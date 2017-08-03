Elazığspor'da transfer tahtası krizi

Gülaç, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, kulüp olarak bugüne kadar çok büyük maddi sıkıntıların üstesinden geldiklerini ancak günü geçen bazı borçlardan dolayı tekrar sorun yaşadıklarını belirtti.

Kulübün maddi olarak son birkaç aylık sıkıntısının kaldığını ancak gelinen noktada kendi başlarına bu borçlardan kurtulacak maddi güce sahip olmadıklarını ifade eden Gülaç, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle transfer tahtamız kapalı. valimiz, belediye başkanımız, vekillerimiz bazı girişimlerde bulunuyor, günlerdir ciddi çabalar harcıyorlar. 4 milyon 800 bin lira civarında transfere engel bir borç var. FIFA ve CAS'da günü geçmiş taksitlerimiz var. Yaklaşık 3 milyon lira civarı. Bu ödemeyi yapmazsak sıkıntı yaşayacağız. Çünkü transferler ilk maça yetişmeyebilir. Transfer tahtasını açamazsak yeni transferlere lisans çıkaramayacağız."



"HAMİDOU TRAORE İLE HUKUKİ İHTİLAFIMIZ VAR"

Kulübün transfer sezonunda 14 futbolcu ile yollarını ayırdığını ve 10 yeni futbolcuyu renklerine bağladığını anımsatan Gülaç, eski futbolcuları Hamidou Traore'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesinden dolayı bu oyuncu hakkında hukuki süreç başlattıklarını dile getirdi.

Bu hukuki sürecin lehlerine sonuçlanacağına inandıklarını ve bundan sonrası için örnek teşkil edeceğini vurgulayan Gülaç, şunları kaydetti:

"Hamidou Traore hariç emeği geçen diğer eski futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Bir şeklide bu formayı devrettiler. Çok sıkıntılı süreçte bu oyuncularla devam ederken çok az kulüpte rastlanan birlik ve beraberlik yaşadık. Ancak Traore'ye teşekkür etmiyorum, zira burada ekmek yedi, popüler oldu ve Süper Lig'e gidecek reklamı elde etti. Elazığspor hakikaten bir futbolcunun daha üst seviyeye ulaşması için önemli bir basamak. Keşke bize gelseydi, medeni bir şekilde anlaşırdık. Zaten prensip olarak bizimle çalışmak istemeyen futbolcuyla çalışmayız. Bu hukuki sürecin tamamlanmasıyla Elazığspor'a yapılan haksızlığın en azından karşılığının ne olacağını göreceğiz."