Samsunspor'da istifa

Zeren, yaptığı açıklamada, bazen kulüplerde kan değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu, mental bir yorgunluk yaşadığını dile getirerek, geçen sezon sonu istifasını sunduğunu ancak yeni sezon öncesine kadar görevini sürdürmesinin istendiğini belirtti.

Kulüp başkanı Erkurt Tutu'nun isteği üzerine 2 ay daha görevine devam ettiğini aktaran Zeren, şunları kaydetti:

"Bu iki ayı da doldurdum ve kulüp başkanımızdan müsaade isteyerek görevimden ayrıldım. Sayın başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle görev yapmaktan hakikaten onur duydum. Teknik direktörümüz Alpay Özalan ile kısa süre çalışsak da beraber olmaktan son derece mutlu oldum. Benim resmi görevim bitti ama görevim olup olmaması hiç önemli değil. Bundan sonra da ihtiyaç olduğu takdirde kulübümüzün her zaman yanındayım."

Coşkun Zeren, kararını sezon başlamadan önce verdiğine işaret ederek, "Bu kararımın geri dönüşü yok. Tüm yöneticilerimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.