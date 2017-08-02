Samsunspor'da istifa
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da sportif direktör Coşkun Zeren, görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Zeren, yaptığı açıklamada, bazen kulüplerde kan değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu, mental bir yorgunluk yaşadığını dile getirerek, geçen sezon sonu istifasını sunduğunu ancak yeni sezon öncesine kadar görevini sürdürmesinin istendiğini belirtti.
Kulüp başkanı Erkurt Tutu'nun isteği üzerine 2 ay daha görevine devam ettiğini aktaran Zeren, şunları kaydetti:
"Bu iki ayı da doldurdum ve kulüp başkanımızdan müsaade isteyerek görevimden ayrıldım. Sayın başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle görev yapmaktan hakikaten onur duydum. Teknik direktörümüz Alpay Özalan ile kısa süre çalışsak da beraber olmaktan son derece mutlu oldum. Benim resmi görevim bitti ama görevim olup olmaması hiç önemli değil. Bundan sonra da ihtiyaç olduğu takdirde kulübümüzün her zaman yanındayım."
Coşkun Zeren, kararını sezon başlamadan önce verdiğine işaret ederek, "Bu kararımın geri dönüşü yok. Tüm yöneticilerimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:08
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Konate reddedildi
Toplam 9
Yorum
Huseyin Eren ı verin üstede 3 milyon $ verin
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Burak Yılmaz'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 9
Yorum
61 Burak alınsın tabi iyi golcü ama yıllık 3.5 milyon mantıklı mı ya herhalde giderek gençleşecek bu adam...26 yaşında 5 sat 32 de 4 e geri al
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Burak Yılmaz'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 9
Yorum
nn 32 yaşındaki son transferini yapan bir futbolcuya bu para çok. Buradan başkana sesleniyorum: populist davranmayı bırak.
Samsunspor'da istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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