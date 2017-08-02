 Hakan Başkent’te – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Hakan Başkent’te

    Hakan Başkent’te
    TFF 1. Lig'in yenisi Ankaragücü'nün, Karabükspor'dan ile el sıkıştığı öğrenildi. Geçen sezon ligin ikinci yarısında Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli sağ bek, her iki takımda çıktığı 30 karşılaşmada 3 asistle oynadı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
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