Eskişehirspor'da Semih Şentürk'ün sözleşmesi uzatıldı
TFF 1. Lig temsilcilerinden Eskişehirspor, golcü oyuncusu Semih Şentürk'le bir yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Semih ile kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu katıldı.
Semih Şentürk, kendisini 1 yıl daha kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:28
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Eskişehirspor'da Semih Şentürk'ün sözleşmesi uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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