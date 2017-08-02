 Eskişehirspor'da Semih Şentürk'ün sözleşmesi uzatıldı – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Eskişehirspor'da 'ün sözleşmesi uzatıldı

    Eskişehirspor'da Semih Şentürk'ün sözleşmesi uzatıldı

    TFF 1. Lig temsilcilerinden Eskişehirspor, golcü oyuncusu 'le bir yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Semih ile kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu katıldı.

    , kendisini 1 yıl daha kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:28
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