TFF 1. Lig'de ilk haftanın programı belli oldu
TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:
11 Ağustos Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12 Ağustos Cumartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Manisaspor
21.00 İstanbulspor-Eskişehirspor
21.45 Adanaspor-Denizlispor
13 Ağustos Pazar:
20.00 Boluspor-Giresunspor
20.00 Samsunspor-Gazişehir Gaziantep
21.45 Balıkesirspor-Adana Demirspor
21.45 Gaziantepspor-Ümraniyespor
14 Ağustos Pazartesi:
20.00 Elazığspor-Altınordu
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:24
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 30
Yorum
muslum bu adamın Turkiyeye ne faydası var
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Ndiaye G.Saray'da!
Toplam 41
Yorum
N0_Name Haberi görünce Donk geldi aklıma. Umarım Ndiaye başarılı olur.
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Fernando Galatasaray'da
Toplam 2
Yorum
bana göre fernando-ndiaye-fegholu-rodrigues fantastik dörtlü oldular. önlerinde belhanda ve gomis ve kıskançlıktan çatlayan kuşlar :)))))
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