 TFF 1. Lig'de ilk haftanın programı belli oldu – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    'de ilk haftanın programı belli oldu

    TFF 1. Lig'de ilk haftanın programı belli oldu

    'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta maç programı belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'de 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

    11 Ağustos Cuma:

    20.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

    12 Ağustos Cumartesi:

    19.00 Çaykur Rizespor-Manisaspor

    21.00 İstanbulspor-Eskişehirspor

    21.45 Adanaspor-Denizlispor

    13 Ağustos Pazar:

    20.00 Boluspor-Giresunspor

    20.00 Samsunspor-Gazişehir Gaziantep

    21.45 Balıkesirspor-Adana Demirspor

    21.45 Gaziantepspor-Ümraniyespor

    14 Ağustos Pazartesi:

    20.00 Elazığspor-Altınordu

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:24
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