TFF 1. Lig'de ilk haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

11 Ağustos Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

12 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Manisaspor

21.00 İstanbulspor-Eskişehirspor

21.45 Adanaspor-Denizlispor

13 Ağustos Pazar:

20.00 Boluspor-Giresunspor

20.00 Samsunspor-Gazişehir Gaziantep

21.45 Balıkesirspor-Adana Demirspor

21.45 Gaziantepspor-Ümraniyespor

14 Ağustos Pazartesi:

20.00 Elazığspor-Altınordu