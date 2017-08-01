Manisaspor'da Axel Meye şoku
Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Manisaspor'da Axel Meye şoku yaşanıyor.
Önceki gün Ümraniyespor ile oynanan özel maçta sağ arka adalesinden sakatlanan Gabonlu futbolcunun antrenmanlara çıkmadığı, hafta başına kadar dinlendirileceği bildirildi. Yarın Eskişehir'de Eskişehirspor'la oynanacak hazırlık karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtilen Meye'nin, ligin ilk haftasındaki Çaykur Rizespor deplasmanına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.
KAĞAN MİRAY GERİ DÖNÜYOR
Öte yandan geçen sezon devre arasında 1.5 yıllığına Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a kiralanan Kağan Miray Bağış'ın geri döneceği açıklandı. Yeşil beyazlı kulüple bağlarını koparan 19 yaşındaki futbolcunun Afyon kampı sonrası takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
Bu arada Manisaspor, yarın Afyon'dan Eskişehir'e geçerek Eskişehirspor ile özel bir maç oynayacak. Siyah beyazlılar, Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakadan sonra Manisa'ya dönecek.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:00
-
Abou şov!
Toplam 6
Yorum
abucan abu ne uzar ne kisalir. Bunu porto da biliyor. Zaten bonservisinin cogu Lorientte. Allayip pullayip satmaya caliscaklar. 3,5 kimse vermez
-
Ndiaye G.Saray'da!
Toplam 16
Yorum
LERDEN ÇOK YETENEKLİ FUTBOLCULAR BULUNUP GS YA KAZ SN BAŞKANIM ÖZBEK, GS YIN KADROSU DENGELİ OLMALI. YARIN 6 YABANCI SINIRLAMASI ÇIKARSA GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ GS KONTİRPİDE KALIR. 1,2,3 CÜ LİG
-
'Şampiyonluk için iddiaya girmeyin!'
Toplam 2
Yorum
renkliler uefa siralamasi icin kapisir bu sene sabirli olun. Stoper ve forvete en iyileri gelecek. lens de katildi mi takima seyreyle cümbüsü. Tek rakip yine basaksehir.
Manisaspor'da Axel Meye şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.