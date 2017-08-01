 Manisaspor'da Axel Meye şoku – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Manisaspor'da Axel Meye şoku

    Manisaspor'da Axel Meye şoku

    Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Manisaspor'da Axel Meye şoku yaşanıyor.

    Önceki gün Ümraniyespor ile oynanan özel maçta sağ arka adalesinden sakatlanan Gabonlu futbolcunun antrenmanlara çıkmadığı, hafta başına kadar dinlendirileceği bildirildi. Yarın Eskişehir'de Eskişehirspor'la oynanacak hazırlık karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtilen Meye'nin, ligin ilk haftasındaki Çaykur Rizespor deplasmanına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.

    KAĞAN MİRAY GERİ DÖNÜYOR
    Öte yandan geçen sezon devre arasında 1.5 yıllığına Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a kiralanan Kağan Miray Bağış'ın geri döneceği açıklandı. Yeşil beyazlı kulüple bağlarını koparan 19 yaşındaki futbolcunun Afyon kampı sonrası takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

    Bu arada Manisaspor, yarın Afyon'dan Eskişehir'e geçerek Eskişehirspor ile özel bir maç oynayacak. Siyah beyazlılar, Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakadan sonra Manisa'ya dönecek.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:00
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