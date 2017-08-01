 Erzurumspor’a Sırp stoper – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    ’a Sırp stoper

    Erzurumspor’a Sırp stoper
    TFF 1. Lig'in yenisi, transferin hareketli kulübü bir isme daha imza attırmak üzere. Dadaşlar'ın Romanya'da geçen sezon Gaz Metan'da forma giyen, sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan 'la anlaştığı öğrenildi. 30 yaşındaki Sırp stoper geçen sezon oynadığı 39 maçta 2 de gol attı.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:41
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