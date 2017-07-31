 Sergen Yalçın’dan savaşan takım – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ’dan savaşan takım

    Sergen Yalçın’dan savaşan takım

    Taraftarların da katıldığı törende ’a imza atan , transfer Es-Es’li futbolseverlere ‘savaşan takım’ sözü verdi.

    Geçen sezon Süper Lig'i play-off finalinde Göztepe'ye kaptıran ve sonrasında büyük maddi krizle birlikte transfer yasağıyla karşı karşıya kalan Eskişehir'de yeniden yapılanma süreci başladı. Bu sürecin ilk adımı da teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın'la atıldı. Başarılı çalıştırıcıyla, tesislerde Başkan Sinan Özeçoğlu'yla birlikte taraftarların da katıldığı imza töreni düzenlendi. 1 yıllık imza atan Yalçın, "Size tribünlere geldiğiniz zaman görmek istediğiniz, mücadele eden, savaşan, yani sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu izletmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye camiaya 'savaşan takım' sözü verdi.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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