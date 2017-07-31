 Manisaspor'dan kötü prova – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Manisaspor'dan kötü prova

    Manisaspor'dan kötü prova

    TFF 1'inci Lig temsilcisi Manisaspor, Afyonkarahisar kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu.

    Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nde yapılan karşılaşmaya Göktuğ- Mikic, Dimov, Ümit Yasin, Enes, Berkay, Metin, Atiemwen, Zahit, Perovic ve Axel Meye 11 ile çıkan siyah beyazlı ekip ilk yarısını 2-0 geride kapattığı müsabakayı 3-1 kaybederken, tek golünü Bilal Sebahi'nin ayağından buldu. Manisaspor 2 Ağustos'ta Eskişehirspor'la son hazırlık maçını oynadıktan sonra kampı noktalayacak.

    Özel müsabakalarda alınan sonucu önemsemediğini dile getiren Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Önemli olan eksikleri saptayıp, lige kadar aksayan yönleri gidermek" diye konuştu. Bu arada çarşamba günü oynanacak Eskişehirspor maçını izledikten sonra teknik heyetle bir durum değerlendirmesi yapacak Başkan Abdullah Mergen, ardından destek arayışı için Ankara'ya gidecek. Başkan Mergen'in Başkent'te Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bazı bürokratlarla temaslarda bulunacağı bildirildi.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:27
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