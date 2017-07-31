 Eskişehirsporlu oyuncular laktat testinden geçti – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Eskişehirsporlu oyuncular laktat testinden geçti

    Eskişehirsporlu oyuncular laktat testinden geçti

    Vali Hanafi Demirkol Tesisleri'nde sabah saatlerinde futbolculara laktat testi yapıldı.

    Testin sonuçlarına göre futbolcuların çalışma ve kişisel antrenman programları belirlenecek. 5'şerli gruplar halinde gerçekleştirilen testin ardından Es-Es'li oyuncular, akşam saatlerinde yapacakları antrenman ile çalışmalarına devam edecekler.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:40
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