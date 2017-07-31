Eskişehirsporlu oyuncular laktat testinden geçti
Eskişehirspor Vali Hanafi Demirkol Tesisleri'nde sabah saatlerinde futbolculara laktat testi yapıldı.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:40
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Galatasaray transferi bitirdi
Toplam 53
Yorum
enginGS bu adami osmanli 350 bin euroya kadrosuna kattığını biliyormuydunuz? adamlar 20 kat paraya sattılar 2 sene içinde
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Fikret Orman'dan Güneş açıklaması
Toplam 11
Yorum
Kartal1903 Şenol hoca 4 maçlık bile gitse BEŞİKTAŞKımızı şampiyon yapacak durun bunlar iyi günleriniz sarılar..
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Fikret Orman'dan Güneş açıklaması
Toplam 11
Yorum
Kartal1903 terim gsden kovulduğunu tvden öğrenmişti. birde aysalda istemedi diyorlar terimin gitmesini Şenol hoca ile imParatorun durumu aynı mı ?
Eskişehirsporlu oyuncular laktat testinden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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