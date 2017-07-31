Altınordu'da Alim ayrılıyor
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kadroda kalıp kalmayacağı belirsiz olan sol kanat Alim Harlak, ayrılıyor.
Genç futbolcunun 2'nci Lig ekibi Sarıyer'e gideceği öğrenilirken, kırmızı lacivertlilerin sözleşmeye futbolcunun başka bir kulübe satışından yüzde 30 pay alma maddesi koyduracağı bildirildi.
Geçen sezon 3'üncü Lig'de Karacabey Birlikspor'da kiralık oynayan Alim, 14 gol atarak dikkat çekti. Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporuyla kadrodan elenip kulüp araması bildirilen 21 yaşındaki futbolcu, Fethiyespor'la anlaşamayınca takıma döndü.
Erzurum ve Afyonkarahisar kamp kadrolarına dahil edilen Alim, hazırlık döneminde de Hüseyin Eroğlu'nun gözüne giremedi. Eroğlu, kanatlarda görev alan yeni transfer Murat Uçar'ın yanı sıra Erdoğan, Barış, Enis, Caner gibi oyuncuları takım için yeterli gördü.
Bu arada bonservis ücreti 150 bin TL olarak belirlenen Ozan Sol, Şanlıurfaspor'la antrenmanlara çıkmaya başladı. Güneydoğu ekibi, Altınordu yönetimine henüz bir teklifte bulunmazken, İzmir temsilcisi bonservis konusunda indirim yapmama kararı aldı. Öte yandan gençlerden Cihat'ın, Pazarspor'a kiralanacağı öğrenildi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:37
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 24
Yorum
ne olacak şimdi Şimdi şenol hoca beşiktaştan gittimi
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 24
Yorum
hasan tekin demirören beşiktaş düşmanıdır fenerin yağdanlığıdır.
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 24
Yorum
xxx Ne oldu beyler...Hani gitmeyecekti..Ben size demedimmi sıradaki operasyonun adı Beşiktaştır diye..Ben gs lıyım..Hiç yabancı gelmiyor olanlar
Altınordu'da Alim ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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