 Adana Demirspor, Tambe ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    , Tambe ile sözleşme imzaladı

    Adana Demirspor, Tambe ile sözleşme imzaladı

    TFF 1. Lig takımlarından , Kamerunlu forvet ile sözleşme imzaladı.

    Slovakya'nın Spartak Trnava takımından transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, kendisini iki yıllığına mavi-lacivertli yapan sözleşmeye imza attı.

    Kulüp başkan Mehmet Gökoğlu, tesislerde düzenlenen imza töreninde, eksik bölge olan forvet hattında birçok oyuncuyla görüştüklerini, iyi transfer yapmaya itina gösterdiklerini belirtti.

    Kulüp armasına yakışan bir futbolcu almak istediklerini ifade eden Gökoğlu, şunları söyledi:

    "Geçen sene gol kralı olan futbolcunun gitmesinden dolayı bizim de üzerimizde büyük yükler vardı. Taraftarların isteklerine rağmen beklememizin nedeni buydu. Tambe ile yaklaşık 15 gündür görüşüyorduk. Kulübüyle ilgili sorunları vardı. Aynı zamanda ligi devam ediyordu. Bugün nasip oldu ve Tambe'yi kulübümüze kazandırdık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da bir kaç bölgeye transfer yapıp transferi kapatacağız. Bir yabancı daha düşünüyoruz, görüşmemiz de var. İnşallah da gelecek, imzasını atacak."

    Tambe de konuştuğu kişilerin 'un iyi takım olduğunu, gitmesi gerektiğini söylediklerini aktardı.

    Kendisine söylenenleri değerlendirip gelmeye karar verdiğini ifade eden Tambe, "Sosyal medyada takımın bir çok videosunu izledim. Özellikle taraftarın büyüklüğü ilgisi beni çok şaşırttı. Bundan da etkilendim. Bana bugün bu şansı veren herkes için elimden geleni yapacağım. Her futbolcu gibi çok gol atmayı başarılı olmayı istiyorum." açıklamasında bulundu.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:47
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