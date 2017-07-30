Sergen Yalçın imzayı attı
TFF 1. Lig'de yer alan Eskişehirspor'da kulüp yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Eskişehirspor, Mustafa Denizli'den boşan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirdi. Sergen Yalçın için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu, burada yaptığı konuşmada, futbolcuların özverisiyle bir çoğuyla yeniden anlaştıklarını, bundan dolayı kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "ateşten gömleği" giymeyi kabul ettiğini anlatan Özeçoğlu, "Eskişehirspor'u daha iyi yönetilebilir hale getirmek istiyoruz. Büyük taraftarımız ve camiamızla Eskişehirspor'u layık olduğu yerlere getirmeye çalışacağız. Kombine satışlarında elimizden gelen kolaylığı yaptık. Bundan sonra süreç taraftarımızındır. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın." diye konuştu.
Sergen Yalçın ise Eskişehirspor'un yeni bir yapılanma sürecine girdiğini vurguladı. Kulübün transfer yasağı olduğunu bilerek göreve geldiklerini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:
"Mevcut kadroya güvendiğimiz için bu görevi kabul ettik. Transfer yasağı hiçbir zaman bizim için bahane olmayacak. Yeni dönem için yeni ve iyi bir yönetim, sorunları çözmeye çalışıyor. Yeni bir ekip olarak buraya geldik. En büyük ihtiyacımız taraftardır. Teknik ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Mücadele eden, savaşan, sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu izletmek için elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağız. Birlik ve beraberliği sağlarsak önümüzdeki sezon bizim için iyi olabilir."
Konuşmaların ardından Yalçın, sözleşmeyi imzaladı.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:39
-
Cenk Ergün'den transfer ve Lucescu sözleri
Toplam 13
Yorum
Hell gate Bu kadar yalancı aldınız daha da olacaksınız peki lig sonra su ne olacak verim alamadıklarimiz nasıl gidecek slm sözleşme var
-
Transferde hedef Miranda ve Vida
Toplam 3
Yorum
advers İnterin yaşından dolayı noktayı koyduğu 32 yaşındaki Miranda için İtalya seferi yapmak ancak Fikret Ormana has bir durumdur sanırım !
-
Cenk Ergün'den transfer ve Lucescu sözleri
Toplam 13
Yorum
İÇİNE SOKTUYOR AMA SİZ HİSSETMİYORSUNUZ. CENK ERGÜN LUÇESCU NUN SÖZLERİNDEN HİÇ Mİ DERS ALMADINIZ. TAKIM NASIL DEĞİŞTİRİLİR VE GENÇLEŞTİRİLİR ADAM ATA SÖZÜ GİBİ ANLATIP GÖZÜNÜZÜN
Sergen Yalçın imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.