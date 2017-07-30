BB Erzurumspor, Gökhan Karadeniz ile anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gökhan Karadeniz ile anlaşma sağladı.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Gökhan Karadeniz, kendisini 2 yıllığına mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kulüp başkanı Dilaver Yılmaz, Gökhan' kadrolarına kattıkları için memnun olduklarını belirterek, deneyimli oyuncuya başarı dileklerinde bulundu.
Gökhan Karadeniz ise futbol heyecanın yaşandığı Erzurum'a geldiği için mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Erzurumspor'un yeni sezondaki başarısı için elimden geleni yapacağım. Transfer sürecinde sıcak ilgilerini esirgemeyen kulübümüzün değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:59
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Afrika'dan Bursa'ya futbol hikayesi!
Toplam 1
Yorum
fb190777 bursa son bir kaç senedir fena kazık yiyor özellikle dikkat edin. mesela bu sene kayseri bir forvet aldı 3 milyon euroya asamuahdı galiba işte bu oyuncuyu bursaya 3 ay öncen 10 milyon euroya teklif ettiler az daha alıyorlardı kapısından dönüldü. bursanın acilen çalıştığı bazı menajerleri değiştirmesi gerekiyor . yazık yani her şey ortada bu kadar fark olur mu. saçacak paranız mı var?
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Toplam 22
Yorum
gas bu maddelerin yönetimin bazı yetkilerini ve özellikle tudoru tamamen etkisiz bırakıyor luce gelecekse tudoru yollasınlar öyle devam etsinler
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Galatasaray'a Manchester United'dan transfer
Toplam 30
Yorum
engin futbolcu koca ariyorun sanırım sen
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