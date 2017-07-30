 BB Erzurumspor, Gökhan Karadeniz ile anlaştı – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    BB Erzurumspor, ile anlaştı

    BB Erzurumspor, Gökhan Karadeniz ile anlaştı

    TFF 1. Lig ekiplerinden , ile anlaşma sağladı.

    Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde , kendisini 2 yıllığına mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Kulüp başkanı Dilaver Yılmaz, Gökhan' kadrolarına kattıkları için memnun olduklarını belirterek, deneyimli oyuncuya başarı dileklerinde bulundu.

    Gökhan Karadeniz ise futbol heyecanın yaşandığı Erzurum'a geldiği için mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Erzurumspor'un yeni sezondaki başarısı için elimden geleni yapacağım. Transfer sürecinde sıcak ilgilerini esirgemeyen kulübümüzün değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:59
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