BB Erzurumspor, Gökhan Karadeniz ile anlaştı

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Gökhan Karadeniz, kendisini 2 yıllığına mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp başkanı Dilaver Yılmaz, Gökhan' kadrolarına kattıkları için memnun olduklarını belirterek, deneyimli oyuncuya başarı dileklerinde bulundu.

Gökhan Karadeniz ise futbol heyecanın yaşandığı Erzurum'a geldiği için mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Erzurumspor'un yeni sezondaki başarısı için elimden geleni yapacağım. Transfer sürecinde sıcak ilgilerini esirgemeyen kulübümüzün değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.