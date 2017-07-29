 Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    , ilk antrenmanına çıktı

    Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı

    Eskişehirspor kulübü ile 1 yıllığına anlaşmaya varan , bugün ilk kez takımın başında antrenmana çıktı.

    Geçen haftaiçi Eskişehirspor ile sözleşme imzalaması beklenen , bugün Eskişehir'e geldi. Kulüp ile anlaşan Yalçın, akşam saatlerinde Hanefi Demirkol Tesisleri'nde takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Antrenman öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, takım ile bilikte fotoğraf çektirdi. Sergen Yalçın, yarın saat 13.30'da sözleşme imzalayacak.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:50
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