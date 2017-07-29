Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı
Eskişehirspor kulübü ile 1 yıllığına anlaşmaya varan Sergen Yalçın, bugün ilk kez takımın başında antrenmana çıktı.
Geçen haftaiçi Eskişehirspor ile sözleşme imzalaması beklenen Sergen Yalçın, bugün Eskişehir'e geldi. Kulüp ile anlaşan Yalçın, akşam saatlerinde Hanefi Demirkol Tesisleri'nde takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Antrenman öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, takım ile bilikte fotoğraf çektirdi. Sergen Yalçın, yarın saat 13.30'da sözleşme imzalayacak.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:50
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Heyecan yok panik yok
Toplam 8
Yorum
Jasweqe Aferim çocuk
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 23
Yorum
Yılmaz Aktaş Sayın başkan Ünal Aysalla yarışarak harcama yapması yarışması güzel ama başarı nerede başarıdada yarışması gerekir. Halbuki dibe vurdu.
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Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 40
Yorum
Yusuf.02.. Mosturoğlu bu ülkede değerlerin ekonomik kazanımlarını takip edecek en son insanlardan birisiniz ülke insanı Fatih hocayıda sizide tanıyo
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