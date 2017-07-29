Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı

Geçen haftaiçi Eskişehirspor ile sözleşme imzalaması beklenen Sergen Yalçın, bugün Eskişehir'e geldi. Kulüp ile anlaşan Yalçın, akşam saatlerinde Hanefi Demirkol Tesisleri'nde takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Antrenman öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, takım ile bilikte fotoğraf çektirdi. Sergen Yalçın, yarın saat 13.30'da sözleşme imzalayacak.