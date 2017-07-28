 Samsunspor’da Billy göze girdi – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    ’da Billy göze girdi

    Samsunspor’da Billy göze girdi

    TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından 'un denemek için getirdiği ofansif orta saha ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

    Sultanbeyli'yle yapılan hazırlık maçında 1 de gol atan Erzurum'dan takımla birlikte Samsun'a dönen 22 yaşındaki genç futbolcu, Nijerya 20 yaş altı Milli takım forması da giydi.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:32
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