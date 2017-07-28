Samsunspor’da Billy göze girdi

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor'un denemek için getirdiği ofansif orta saha Billy Michael ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Sultanbeyli'yle yapılan hazırlık maçında 1 de gol atan Erzurum'dan takımla birlikte Samsun'a dönen 22 yaşındaki genç futbolcu, Nijerya 20 yaş altı Milli takım forması da giydi.