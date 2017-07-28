Giresunspor, Berkan Yıldırım ile yeniden anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, iç transferde Berkan Yıldırım ile yeniden anlaştı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, iç transfer görüşmeleri kapsamında sözleşmesi sona eren Berkan Yıldırım ile her konuda anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, oyuncuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:45
-
Lucescu'nun Galatasaray kararı
Toplam 6
Yorum
idris muhtemelen galatasaray tarihinin en kötü yönetimi bu yönetimdir
-
Eleştiriler erken başladı
Toplam 21
Yorum
advers Birbirine benzer goller yiyoruz bunun için mi çalışıyoruz , Beşiktaş nasıl kolay gol yer rakiplere kopya veriyoruz !
-
Selçuk gidecek
Toplam 43
Yorum
sneijder selçuğu beyenenler varsa pes artık
Giresunspor, Berkan Yıldırım ile yeniden anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.