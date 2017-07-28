 Giresunspor, Berkan Yıldırım ile yeniden anlaştı – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    , Berkan Yıldırım ile yeniden anlaştı

    Giresunspor, Berkan Yıldırım ile yeniden anlaştı

    TFF 1. Lig ekiplerinden , iç transferde Berkan Yıldırım ile yeniden anlaştı.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, iç transfer görüşmeleri kapsamında sözleşmesi sona eren Berkan Yıldırım ile her konuda anlaşıldığı belirtildi.

    Açıklamada, oyuncuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:45
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