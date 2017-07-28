Giresunspor, Berkan Yıldırım ile yeniden anlaştı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, iç transfer görüşmeleri kapsamında sözleşmesi sona eren Berkan Yıldırım ile her konuda anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.