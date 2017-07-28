CAS'tan Balıkesirspor’a müjdeli haber
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’a CAS’tan müjdeli haber geldi. Transfer yasağı geçici olarak kaldırıldı.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:58
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Galatasaray'a transfer çalımı
Toplam 12
Yorum
Bu kadar mı Belediye takımına dünya yıldızı kaptırdınız clichy olsaydı elenmezdik. Dünya yıldızı bir adama 1 yöneticiyle mi gidilir ? tebrikler dursun.
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Lucescu'nun Galatasaray kararı
Toplam 27
Yorum
taraftar HAYATI BOYUNCA G.S BUYUK BİR TAKIMMI ÇALIŞTIRMIŞ,BABA OĞUL KAPAĞI ATMAYA ÇALIŞIYORLAR
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Emre Çolak'tan harika frikik golü
Toplam 10
Yorum
Hata yaptınız Emrenin kalitesini fatih hoca oynattığı zamanda biliyordum. Çok kötüydü son zamanlarda. Ama buraya kiralansaydı bruma gibi dönerdi.
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