 CAS'tan Balıkesirspor’a müjdeli haber – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    'tan ’a müjdeli haber

    CAS'tan Balıkesirspor’a müjdeli haber

    TFF 1. Lig ekiplerinden ’a ’tan müjdeli haber geldi. Transfer yasağı geçici olarak kaldırıldı.

    'a 2 dönem transfer yasağı koyan FIFA'ya karşı 'a itiraz eden Balıkesirspor'a, CAS'tan müjdeli haber geldi. Balıkesirspor resmi internet sitesinden Kulüp Başkanı Remzi Boncuk tarafından yapılan açıklamada, "CAS, Tadiç dosyasıyla ilgili yapılan itiraz sonrası yürütmeyi durdurup, transfer yasağını kaldırdı. Konuyla ilgili dava 7 Eylül tarihinde görülecek. Biz bu tarihe kadar transfer yapabileceğiz. Duruşmadan da olumlu bir sonucun çıkmasını bekliyoruz" denildi.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:58
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