Adanaspor, Kemal Kılıç ile anlaştı

Turuncu beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Kulübümüz ile teknik direktör Kemal Kılıç arasında yapılan görüşme neticesinde anlaşmaya varılmıştır. Teknik direktörümüz Kemal Kılıç'a 'Maziye Dönüş' yılımızda başarılar diler, Adanaspor camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz."