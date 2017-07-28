Adanaspor, Kemal Kılıç ile anlaştı
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile anlaştı.
Turuncu beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Kulübümüz ile teknik direktör Kemal Kılıç arasında yapılan görüşme neticesinde anlaşmaya varılmıştır. Teknik direktörümüz Kemal Kılıç'a 'Maziye Dönüş' yılımızda başarılar diler, Adanaspor camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz."
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:08
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