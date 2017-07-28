 Adanaspor, Kemal Kılıç ile anlaştı – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Adanaspor, Kemal Kılıç ile anlaştı

    Adanaspor, Kemal Kılıç ile anlaştı

    TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile anlaştı.

    Turuncu beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Kulübümüz ile teknik direktör Kemal Kılıç arasında yapılan görüşme neticesinde anlaşmaya varılmıştır. Teknik direktörümüz Kemal Kılıç'a 'Maziye Dönüş' yılımızda başarılar diler, Adanaspor camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz."

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:08
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