 Manisaspor ikinci hazırlık maçında berabere kaldı – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    ikinci hazırlık maçında berabere kaldı

    Manisaspor ikinci hazırlık maçında berabere kaldı

    TFF 1'inci Lig temsilcilerinden , Afyonkarahisar kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Anagold 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kalırken özellikle hücumda etkisiz bir görüntü verdi.

    3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden rakibinin karşısına Göktuğ, Mikic (Dk.46 Abdulkadir), Dimov (Dk.57 Ümit), Hikmet (Dk.57 Ömer), Mehmet Enes, Metin (Dk.46 Fahri), Berkay, Billal (Dk. 46 Zahit), Akın (Dk.46 Uğur), Perovic (Dk.57 Asım), Axel Meye (Dk.57 Alper) on biri ile çıkan siyah beyazlı ekip 3'üncü dakikada Axel Meye ile öne geçerken, 24 Erzincanspor 8'inci drakikada Sefa ile eşitliği sağladı.
    Müsabakanın kalan bölümünde tarafların eşitliği bozma çabası sonuç vermezken, teknik direktör Sait Karafırtınalar skorun önemli olmadığını belirterek, "Beni sahadaki futbol ilgilendiriyor" dedi. Yeni sezon öncesi 12-13 transfer yaptıklarını ve henüz uyum döneminde olduklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "24Erzincanspor karşısında genel anlamda iyiydik. Ancak takım oyununu yerleştirmemiz için zamana ihtiyacımız var. Lige kadar hazır duruma geleceğimize inanıyorum" diye konuştu. , Kartepe'de oynadığı ilk özel maçta İran Süper Lig takımlarından Zob Ahan'a 3-2 mağlup olmuştu.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:19
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