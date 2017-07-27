Manisaspor ikinci hazırlık maçında berabere kaldı

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden rakibinin karşısına Göktuğ, Mikic (Dk.46 Abdulkadir), Dimov (Dk.57 Ümit), Hikmet (Dk.57 Ömer), Mehmet Enes, Metin (Dk.46 Fahri), Berkay, Billal (Dk. 46 Zahit), Akın (Dk.46 Uğur), Perovic (Dk.57 Asım), Axel Meye (Dk.57 Alper) on biri ile çıkan siyah beyazlı ekip 3'üncü dakikada Axel Meye ile öne geçerken, 24 Erzincanspor 8'inci drakikada Sefa ile eşitliği sağladı.

Müsabakanın kalan bölümünde tarafların eşitliği bozma çabası sonuç vermezken, teknik direktör Sait Karafırtınalar skorun önemli olmadığını belirterek, "Beni sahadaki futbol ilgilendiriyor" dedi. Yeni sezon öncesi 12-13 transfer yaptıklarını ve henüz uyum döneminde olduklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "24Erzincanspor karşısında genel anlamda iyiydik. Ancak takım oyununu yerleştirmemiz için zamana ihtiyacımız var. Lige kadar hazır duruma geleceğimize inanıyorum" diye konuştu. Manisaspor, Kartepe'de oynadığı ilk özel maçta İran Süper Lig takımlarından Zob Ahan'a 3-2 mağlup olmuştu.

