Manisaspor ikinci hazırlık maçında berabere kaldı
TFF 1'inci Lig temsilcilerinden Manisaspor, Afyonkarahisar kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Anagold 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kalırken özellikle hücumda etkisiz bir görüntü verdi.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden rakibinin karşısına Göktuğ, Mikic (Dk.46 Abdulkadir), Dimov (Dk.57 Ümit), Hikmet (Dk.57 Ömer), Mehmet Enes, Metin (Dk.46 Fahri), Berkay, Billal (Dk. 46 Zahit), Akın (Dk.46 Uğur), Perovic (Dk.57 Asım), Axel Meye (Dk.57 Alper) on biri ile çıkan siyah beyazlı ekip 3'üncü dakikada Axel Meye ile öne geçerken, 24 Erzincanspor 8'inci drakikada Sefa ile eşitliği sağladı.
Müsabakanın kalan bölümünde tarafların eşitliği bozma çabası sonuç vermezken, teknik direktör Sait Karafırtınalar skorun önemli olmadığını belirterek, "Beni sahadaki futbol ilgilendiriyor" dedi. Yeni sezon öncesi 12-13 transfer yaptıklarını ve henüz uyum döneminde olduklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "24Erzincanspor karşısında genel anlamda iyiydik. Ancak takım oyununu yerleştirmemiz için zamana ihtiyacımız var. Lige kadar hazır duruma geleceğimize inanıyorum" diye konuştu. Manisaspor, Kartepe'de oynadığı ilk özel maçta İran Süper Lig takımlarından Zob Ahan'a 3-2 mağlup olmuştu.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:19
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Selçuk gidecek
Toplam 11
Yorum
sinan.35 Diger renk seçeneklerinide sunarsanız çok memnun oluruz.bej veya kahve rengi gibi.sayğılarımızla
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Selçuk gidecek
Toplam 11
Yorum
GoGo 2013 senesinden sonra yoksun selçukkkk ve şimdi birde haber doğruysa yokuşa sürüyorsun bu işi.. umudum şaban, sen bi git artık
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 38
Yorum
bjk 1 bunun adına BEŞİKTAŞ korkusu dıyorlar,renklılerın umıdı kalmamıskı şenol hoca gıtsın dıye nasıl yırtınıyorlar,BU SENEDE ŞAMPIYON BJK
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