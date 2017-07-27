 Demir’e Nijeryalı golcü – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Demir’e Nijeryalı golcü

    Demir’e Nijeryalı golcü

    Mavi Şimşekler takımdan ayrılan gol kralı Pote’nin yerine aradığı forveti Norveç’te buldu. imzaya bekleniyor.

    Tam 18 yeni ismi kadrosuna katarak sil baştan bir takım yaratan Adana Demirspor hücum bölgesini güçlendirmeye hazırlanıyor. Mavi-lacivertliler Norveç'in Stromsgodset takımında forma giyen Nijeryalı golcü Marco Tagbajumi ile prensipte anlaştı. Şehre davet edilen 29 yaşındaki santrforla sözleşme imzalanması bekleniyor. 1.87'lik forvet halen devam eden Norveç Ligi'nde 13 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
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