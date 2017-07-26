Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birinci ve ikinci kampta fizik kalite üzerine çalıştıklarını, üçüncü etap olan Afyonkarahsiar'da ise 3 hazırlık maçı yapacaklarını söyledi.

En iyi şekilde lige hazırlanıp, takımı üst sıralara taşımak istediklerini belirten Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Hedef her zaman en üst nokta neresiyse orada olmaktır. Bulunduğumuz lig ağır bir lig. Süper Lig'den düşen 3 takımla ilk 5 hafta içerisinde karşılaşacağız. Sıkıntılı bir fikstürümüz var ama bu tarz fikstürler uyanık tutar takımı. Hedefimiz ilk 2 içinde yer almak, olmadı ilk 6, olmadı ilk 10 içerisinde ligi tamamlamak. Geçen sezonki sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. 25 kişilik bir kadromuz var. Bunların 4 tanesi öz kaynağımızdan gelen oyuncular. Transfer planlaması yaptığımız iki oyuncu vardı ama kısa bir dönem transfere kapandık. Sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Elimizde deneyimli, bu ligi oynamış oyuncular mevcut. Tabi kupa maçları da olduğundan bazı karşılaşmalarda rotasyonda sıkıntılar olabilir ama altyapıdan gelen oyuncularımızı değerlendirip, bu oyuncu kadromuzla ligi götürmek istiyoruz."