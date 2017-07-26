 ES-ES Sergen’e emanet – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ES-ES Sergen’e emanet

    ES-ES Sergen’e emanet

    İbrahim Üzülmez’le anlaşamayan kırmızı-siyahlılar, takımı ’a teslim etti.

    Teknik direktör arayışını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, İbrahim Üzülmez ile iplerin kopmasıyla İstanbul'da bir araya geldikleri ile 1 yıllığına anlaşmaya vardıklarını söyledi. Başkan Özeçoğlu, 'ın yarın Eskişehir'de olacağını ve resmi sözleşme imzalayacaklarını belirtti.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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