 Yeni rota Sergen Yalçın – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Yeni rota

    Yeni rota Sergen Yalçın

    Yeni sezonda Süper Lig hedefini koruyan 'da, İbrahim Üzülmez ile herhangi bir anlaşmaya varılamaması üzerine rota 'a çevrildi.

    Transfer yasağı sebebiyle oyuncu alamayan , bir yandan da Mustafa Denizli'den boşalan teknik direktörülük koltuğuna iyi bir isim getirmek istiyor. Bu konuda uzun zamandır İbrahim Üzülmez ile görüşen Eskişehirspor yönetimi, anlaşmanın gerçekleşmemesi üzerine görüşmeleri sonlandırdı. Bugün açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu ise, İstanbul'a giderek yeni teknik direktör adayı ile görüşeceğini söylemişti. O ismin kim olduğu Eskişehirspor camiasında merak edilirken, Başkan Özeçoğlu ile 'ın İstanbul'da bir yemekte bir araya gelecekleri iddiaları ortaya atıldı. Başkan Özeçoğlu'nun İstanbul'a gideceğini söylemesi ise iddiaları güçlendirdi.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:48
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