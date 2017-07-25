Yeni rota Sergen Yalçın
Yeni sezonda Süper Lig hedefini koruyan Eskişehirspor'da, İbrahim Üzülmez ile herhangi bir anlaşmaya varılamaması üzerine rota Sergen Yalçın'a çevrildi.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:48
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Dursun Özbek değişmeli!
Toplam 14
Yorum
öğretici tartışmasız en çok taraftara sahibi kulüp GS dır ! bu potansiyeli kullanmamakta ısrar etmektedir sırf çağın gerisinde kalmış bir lise için !
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F.Bahçe’ye karşı savaşacağız!
Toplam 9
Yorum
İNADINA GALATASARAY 65karabela HAYATINIZDA KAÇ KERE REAL MADRİDLE OYNADINIZDA ÖRNEK VERİYORSUN KARDEŞ :)
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Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e cevap
Toplam 44
Yorum
masa terim Sen GS'ı satarken masa olarak kullanildigini, GS karsi bir operasyonun parcasi oldugunu anlayaydin keske. Rustuye yazmis kendisi aynı durumd
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