 Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    'ın yeni takımı belli oldu

    Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

    Eskişehirspor teknik direktör arayışlarına ile anlaşarak son verdi.

    Bugün ile İstanbul'da yemekte buluşan Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu, tecrübeli isim ile anlaşmaya vardı. Resmi imzanın perşembe günü atılacağını aktaran Başkan Özeçoğlu, "1 yıllık anlaşmaya vardık. Sergen hocamız, transfer yasağımızı bildiği halde, şehre inandığı için bu imzayı atacak. Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.
    Öte yandan Sergen Yalçın, Eskişehirspor'da futbolculuk döneminde de forma giyerek takımı Süper Lig'e taşımıştı.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:18
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