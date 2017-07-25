Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu
Eskişehirspor teknik direktör arayışlarına Sergen Yalçın ile anlaşarak son verdi.
Öte yandan Sergen Yalçın, Eskişehirspor'da futbolculuk döneminde de forma giyerek takımı Süper Lig'e taşımıştı.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:18
-
Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 7
Yorum
TürkFB Elin yabancılarına bu primi veren maalesef bizim insanımız.Karşı takıma saygı duymak çokmu zor?
-
Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 2
Yorum
Ihtiyar kurt ÇÜRÜK ELMA.
-
Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 2
Yorum
OsSyFB Ne bekliyordunuz dakka bir gol bir... Her sene takımı kanat manyağı yapan yönetim neden ilk hamlesini en önemli bölgesine yapmaz?
Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.