Semih Şentürk yeniden Eskişehirspor'da
Eskişehirspor'un etkili isimlerinden Semih Şentürk, yakında takımdaki yerini alacak.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:39
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Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e cevap
Toplam 23
Yorum
BU DURUMDA, E. ATAMAN VE GS BASKET KÖTÜ, ŞİMDİ SIR BAK ARTIK DÜŞ MİLLİ TAKIMDAN DİYE HERKES HAYKIRIYOR. GS YA KARŞI KULLANILDIN VE MİADIN DOLDU. ŞİMDİ DE SENİ GÖNDERME OYUNLARI BAŞŞLADI. GS
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Fener'den Eto'o bombası
Toplam 19
Yorum
patron eto. fenerin saha içinde doğuştan lider olan bir oyuncuya ihtiyacı var bu isim sadece eto-dur.
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Nasri F.Bahçe’ye Fernando G.Saray’a
Toplam 9
Yorum
Dunya bizim Alsanim Ey millet bir insanda nefretkin varsa, inanki sorun kendisndir vardir, bagzi kalpler muhurlenmistir.
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