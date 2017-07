Adana Demirspor, 1 yıllığına kiraladı

TFF 1'inci lig takımlarından Adana Demirspor, Atiker Konyaspor'un savunma oyuncusu Can Demir Aktav'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.



Can Demir Aktav takımının Bolu kampına katılarak takımla birlikte antrenmanlara katıldı.

Adanalı olan Can Demir Aktav, çocukluğunda okuldan kaçarak maçlarına gittiği memleketinin takımına transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Mavi lacivertli formayı giyerek Adana 5 Ocak Stadyumu'nda taraftarın önüne çıkacağı maçı sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Aktav şöyle konuştu:



"Ben aslen Adanalıyım. 6-7 yıl kadar önce Konya Şekerspor'a şimdi ki Konya Selçukluspor'un alt yapısına beni istediler. Oranın A takımında 3 yıl oynadıktan sonra Konyaspor'a transfer oldum ve 3 yıllık imza attım. Geçen sezon Atiker Konyaspor'un kadrosundaydım.

Adana Demirspor'un Başkanı Mehmet Gökoğlu ve teknik direktör Giray Bulak'ın isteği üzerine Atiker Konyaspor'dan çocukluğumun takımına geldim. Adana Demirspor benim çocukluğumda okuldan kaçıp maçlarına gittiğim, deplasman karşılaşmalarına gittiğim takım. Her insan yaşadığı kentin takımını tutar. Benim için sadece Adana Demirspor vardı. Öyle bir fanatik taraftardım. Şimdi fanatiği olduğum takımın formasını giyiyorum. Çok güzel bir duygu."



Ligde büyük hedeflerinin olduğunu ifade eden Can Demir Aktav, şunları söyledi:

"İnşallah maçlarını izlediğim Adana 5 Ocak Stadyumu'nda oynamak nasip olur. Şu ana kadar hazırlık maçı dahil o stadyumda hiç oynamadım. Bu sezon o stadyumda taraftarın önünde maça çıkmak benim için çok güzel bir duygu olacak. Bu sene ligde büyük bir hedefimiz var. Yeni bir takım kurduk. Bütün arkadaşlarımız yeni oyuncular. Ona göre çalışmalarımız var ve bu nedenle uzun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Adana Demirspor'un her sezon hedefi şampiyonluktur. Adana Demirspor'a da yakışan budur. İnşallah bu sezon bunu başarırız."