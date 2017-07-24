Denizlispor'da Berkan Afşarlı'nın kolu kırıldı

İdmanda takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadele sırasında dengesini kaybedip düşen 26 yaşındaki futbolcu, acı içinde yerde kaldı. Sağlık ekibinin sahada yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen Berkan'ın kolu alçıya alındı. Talihsiz oyuncu, daha detaylı muayene ve gerekirse ameliyat edilmesi için Denizli'ye gönderildi.



Kappel'e pubis başlangıcı teşhisi konulmasından sonra Berkan'ın kolunun kırılması kafilede üzüntü yaratırken, Cenk ve Burak Altıparmak da adale ağrılarından şikayet edince, Teknik Direktör Yusuf Şimşek, bu akşam Türkmenistan takımı Shadam ile oynanacak hazırlık karşılaşmasını iptal ettirdi. Başkan Mustafa Üstek, üst üste gelen sakatlıkların canlarını sıktığını belirterek, "Her şey iyi giderken yaşanan bu sakatlık bizi üzdü. Sağlık ekibimiz sakat oyuncularımızın bir an önce iyileşip lige hazır hale gelmesi için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.