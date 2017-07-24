 Demirspor’da sol beke Mehmet – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Demirspor’da sol beke Mehmet

    Demirspor’da sol beke Mehmet
    TFF 1. Lig'in favorilerinden 'da transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak sağ bek Erhan Kartal ve orta saha Umut Sönmez'i alan Mavi Şimşekler şimdi de Ümraniyespor formasını terleten sol bek ile el sıkıştı. 26 yaşındaki futbolcu geçen sezon 11 maçta görev aldı.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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