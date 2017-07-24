Ankaragücü, Nduka ve İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, forvet İlhan Parlak ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Nduka Ozokwo'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı başkent temsilcisi, 30 yaşındaki İlhan Parlak ve 28 yaşındaki Ozokwo ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı.
2009-2010 sezonunda MKE Ankaragücü'nde oynayan İlhan, kariyerinde Kayserispor, Fenerbahçe, Ankaraspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor ve Gaziantepspor'da da top koşturdu.
Daha önce Türkiye'de Boluspor, Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor kulüplerinin formasını giyen Nijeryalı futbolcu ise geçen sezon İsviçre'nin Wil 1900 takımında oynadı.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:54
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''Lucescu ile çalışırım''
Toplam 62
Yorum
DROGBA Boşa prim yapmasın gönderin gitsin..Lucescu gerekeni yapar..Takımda kimse sevmiyor tudoru..Ben dahil :D
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''Pepe’ye eküri şart''
Toplam 6
Yorum
Nirvana Pepenin yanina dany yi kiralayalim mi Onder Ozen ? Dany yi kiraladin , sampiyonlugu sattin .
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Kombine durdu
Toplam 10
Yorum
Aslan GALATASARAY YASAM ASKIMIZ 14 YIL KAN KUSTUK YINEDE DIK DURDUK ASLA VAZGECEMIYECEGIMIZ BIR DUYGUDUR GALATASARAY
Ankaragücü, Nduka ve İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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