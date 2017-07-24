Ankaragücü, Nduka ve İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı başkent temsilcisi, 30 yaşındaki İlhan Parlak ve 28 yaşındaki Ozokwo ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı.

2009-2010 sezonunda MKE Ankaragücü'nde oynayan İlhan, kariyerinde Kayserispor, Fenerbahçe, Ankaraspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor ve Gaziantepspor'da da top koşturdu.

Daha önce Türkiye'de Boluspor, Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor kulüplerinin formasını giyen Nijeryalı futbolcu ise geçen sezon İsviçre'nin Wil 1900 takımında oynadı.