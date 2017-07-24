 Ankaragücü, Nduka ve İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Ankaragücü, Nduka ve 'ı kadrosuna kattı

    Ankaragücü, Nduka ve İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı

    TFF 1. Lig ekiplerinden , forvet ve Nijeryalı orta saha oyuncusu 'yu kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı başkent temsilcisi, 30 yaşındaki ve 28 yaşındaki Ozokwo ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı.

    2009-2010 sezonunda 'nde oynayan İlhan, kariyerinde Kayserispor, Fenerbahçe, Ankaraspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor ve Gaziantepspor'da da top koşturdu.

    Daha önce Türkiye'de Boluspor, Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor kulüplerinin formasını giyen Nijeryalı futbolcu ise geçen sezon İsviçre'nin Wil 1900 takımında oynadı.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:54
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