Samsunspor’da flaş gelişme
Yeni sezonda Süper Lig'i hedefleyen Samsunspor'da dün şok bir gelişme yaşandı. Karadeniz temsilcisi, geçtiğimiz günlerde şehre getirdiği Abel Camara'dan vazgeçti. Kalbinde yetersizlik çıkan golcü futbolcunun futbol oynamasının riskli olduğu ve bu yüzden sözleşme yapılmadığı açıklandı.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
Samsunspor’da flaş gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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