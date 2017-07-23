 Samsunspor’da flaş gelişme – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’da flaş gelişme

    Samsunspor’da flaş gelişme
    Yeni sezonda Süper Lig'i hedefleyen 'da dün şok bir gelişme yaşandı. Karadeniz temsilcisi, geçtiğimiz günlerde şehre getirdiği 'dan vazgeçti. Kalbinde yetersizlik çıkan golcü futbolcunun futbol oynamasının riskli olduğu ve bu yüzden sözleşme yapılmadığı açıklandı.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samsunspor’da flaş gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.