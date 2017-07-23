Manisaspor'dan Makukula borcu için kampanya
Manisaspor yönetimi geçmişte takımın formasını giyen Ariza Makukula'ya olan borç nedeniyle kampanya başlattı.
Birinci Lig ekiplerinden Manisaspor'da 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında forma giyen Ariza Makukula'ya olan borç siyah beyazlıların üzerine kabus gibi çökerken yönetim, Portekizli futbolcunun ödenmeyen alacağı yüzünden kulübe gelmesi muhtemel puan silme cezasını önleyebilmek için yardım kampanyası başlattı.
Taraftarların "ManisasporDestekİstiyor" etiketi ile sosyal medyada yarattığı farkındalığın kendilerine cesaret verdiğini söyleyen 2'nci Başkan Hakkı Övünç, "Bu farkındalık, başlattığımız kampanya için bize ışık oldu. Büyük Manisaspor camiasının desteği ile zor günleri aşacağız" dedi. Makukula ve Benfica kulübüne olan borcun, Manisaspor'un sırtında büyük bir kambur haline geldiğini belirten Hakkı Övünç, şöyle devam etti:
"Yönetimimiz geçmişte karşımıza çıkan cezaları önleyebilmek adına büyük çaba sarfetti ancak bu kez durum çok farklı. Olay artık içinden çıkılmaz hale geldi. Sezona eksi 9 puan ile başlama ihtimalimiz çok yüksek. Başlattığımız destek kampanyasında TR74 00 13 4000 0001 8414 8006 33 iban numarası ile ilgili bankaya yapılacak bağışlar Makukula dosyasını kapatmak için kullanılacak ve bağış yapan herkesin ismi, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılacak."
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:39
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RVP'ye yakın markaj
Toplam 19
Yorum
Robin Van Persie Bakın Feyenoord'a gitmem.Zaten Feyenoord bu yıl Şampiyonlar Liginde bir şey yapamaz
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Fenerbahçe'den Eto'o açıklaması
Toplam 1
Yorum
normaldir magazin gazetesi fanatiğin gündeme gelmek için her zaman yaptığı iş. işe de yarıyor zaten bak gündem yaptılar :)
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Çare Lucescu
Toplam 18
Yorum
gsli obektif arkadaslad bu takimi fatih terimden baskasi kaldiramaz. neden biliyormusunuz fatih hoca o bir gsli hemde sk hna kadar
Manisaspor'dan Makukula borcu için kampanya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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