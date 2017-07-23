Elazığspor’da sirtaki zamanı
Elazığspor, sezon öncesi 10. transferini yaptı. Doğu ekibi, önceki gün İstanbul'da bir araya geldiği Anderas Tatos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Aris Saloniki ile mukavelesi biten 28 yaşındaki 10 numara, geçtiğimiz sezon 27 maçta 11 gol attı. Bordo-beyazlılar, Manisa'dan Mertan Caner Öztürk'e de imza attırdı.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
Elazığspor’da sirtaki zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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