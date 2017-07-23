 Elazığspor’da sirtaki zamanı – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    ’da sirtaki zamanı

    Elazığspor’da sirtaki zamanı
    , sezon öncesi 10. transferini yaptı. Doğu ekibi, önceki gün İstanbul'da bir araya geldiği Anderas Tatos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Aris Saloniki ile mukavelesi biten 28 yaşındaki 10 numara, geçtiğimiz sezon 27 maçta 11 gol attı. Bordo-beyazlılar, Manisa'dan Mertan Caner Öztürk'e de imza attırdı.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:48
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