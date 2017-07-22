 Ve Yiğit Demir’de – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Ve Yiğit Demir’de

    Ve Yiğit Demir’de

    TFF 1. Lig ekiplerinden , 'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Tecrübeli futbolcu "Adana Demir'den teklif gelince hiç düşünmedim. Burası çok büyük bir camia ve harika taraftarları var. Böyle ateşli bir taraftar grubu önünde oynayacak olmak beni heyecanlandırıyor" dedi. Yiğit hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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