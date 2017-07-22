 Nduka Ozokwo Ankaragücü’ne – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Nduka Ozokwo Ankaragücü’ne
    Türkiye'de Mersin İdman Yurdu ve Adanaspor formaları giyen 'nun yeni adresi oluyor. Nijeryalı orta saha oyuncusu, TFF 1. Lig'in yeni ekibi sarı-lacivertli takımla prensipte el sıkıştı. Başkent temsilcisi ayrıca Medipol Başakşehir'den Cheikhou Dieng ile de görüşme halinde. Senegalli futbolcu sıcak bakıyor.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:56
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