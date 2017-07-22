Manisaspor'da 3 yolcu

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi Kartepe kampını tamamlayan Manisaspor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın raporu doğrultusunda Gökdeniz Varol, Hüseyin Tok ve Atille Erel'le yolları ayırma kararı aldı.



Kartepe'deki 10 günlük kampta teknik heyetin gözüne giremeyen 21 yaşındaki Gökdeniz'in kiralık gönderileceği belirtildi. Beklenen performansın uzağında kalan takımın tecrübeli isimlerinden Hüseyin ve Atilla'dan kulüp bulmaları istendi. Teknik Direktör Karafırtınalar, Afyonkarahisar'daki ikinci etap öncesi oyuncularına 2 gün izin verirken kampa geç katılan Dimov, Axel Meye, Zahit Fındık ve Fahri Akyel, Tarık Almış Tesisleri'nde özel antrenman programı dahilinde çalışacak.



Kartepe kampını değerlendiren Karafırtınalar, oyuncularının genel performansından memnun kaldığını ifade etti. Tecrübeli teknik adam, şöyle dedi:

"Metin, Sebaihi, Ömer ve Asım gibi isimlerin öne çıktığı bir kampı geride bıraktık. 3 transfer daha yapmak isterdik ama yeni gelen transfer yasağı nedeniyle bunu içeriden çözmeye çalışacağız."



Takımdan 16 futbolcunun ayrılıp 13 transfer yapıldığını anlatan Karafırtınalar, "Yeni bir takım olduk diyebiliriz. Bu dezavantaj gibi görünse de bildiğimiz isimleri transfer ettik. Yeni gelen isimler adaptasyon problemi yaşamadı. Afyonkarahisar'daki ikinci etap kampında takımı daha iyi görme fırsatı yakalayacağız. İyi hazırlanıp lige iyi başlamak istiyoruz" diye konuştu.



KOMBİLELER BELİRLENDİ

Manisaspor'un sezonluk kombine bilet fiyatları açıklandı. Kombineler, Tarzan tribünü 50, 1965 kapalı alt tribün 100, VIP tribün 200 TL olarak belirlendi. Yeni sezonda günlük maç biletleri ise Tarzan tribünü 5, 1965 kapalı alt tribün 10, VIP tribün 20, kale arkaları ise, 15'er TL'den satılacak.