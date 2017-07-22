 Es-Es’te Kahveci sesleri – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Es-Es’te Kahveci sesleri

    Es-Es’te Kahveci sesleri

    TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe'ye yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen 'un hoca arayışları sürüyor.

    Kırmızı-siyahlı ekibin listesinde ilk sırada eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin olduğu öğrenildi. Kahveci'nin ilk aşamada teklife sıcak baktığı kaydedildi. Ömer Çatkıç ve Mesut Bakkal da hoca listesinde yer alıyor. Bu arada Es-Es iç transferde de hareketli. Anadolu'nun köklü kulübü Hasan Ayaroğlu ve Semih Şentürk ile yeniden anlaşmaya vardı. Semih kısa süre içinde kampa katılacak.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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