Adana Demirspor'dan 2 takviye

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Alanyaspor'da forma giyen defans oyuncusu Erhan Kartal, kendisini 2 yıllığına Adana Demirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erhan, "Geçmiş yıllarda da Adana Demirspor'a transferim söz konusuydu ama kısmet bu sezona oldu. Mavi-lacivertli formayı giymek güzel bir duygu. İnşallah bu formayı layıkıyla terletip camiayı takım arkadaşlarımla beraber hak ettiği yere getiririz." ifadelerini kullandı.

Mavi-lacivertli kulübün, Kayserispor'da forma giyen orta saha oyuncusu Umut Sönmez'le de anlaştığı bildirildi.