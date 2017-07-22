Adana Demirspor'dan 2 takviye
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Erhan Kartal ve Umut Sönmez'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Alanyaspor'da forma giyen defans oyuncusu Erhan Kartal, kendisini 2 yıllığına Adana Demirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erhan, "Geçmiş yıllarda da Adana Demirspor'a transferim söz konusuydu ama kısmet bu sezona oldu. Mavi-lacivertli formayı giymek güzel bir duygu. İnşallah bu formayı layıkıyla terletip camiayı takım arkadaşlarımla beraber hak ettiği yere getiririz." ifadelerini kullandı.
Mavi-lacivertli kulübün, Kayserispor'da forma giyen orta saha oyuncusu Umut Sönmez'le de anlaştığı bildirildi.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:10
-
Sinan, Sampdoria’ya
Toplam 9
Yorum
Satın Bende üstüme tudoru da bedava versin ler satın gitsinler :D
-
Terim'in yardımcısı Şifo Mehmet oldu
Toplam 5
Yorum
01 FUTBOL SEVERLERİN YÜZDE 99 ÇAKMA KABADAYIDAN NEFRET EDİYOR FUTBOLUN SIRTINDAKİ KAMBURU KALDIRMADAN BİRDE YARDIMCI ATAMAK AHLAKSIZLIKTIR
-
''G.Saray beni isterse...''
Toplam 14
Yorum
Adam performasını bilmiyorum Ama adam bi selçuk eder 1 sezondan koştuğu m reye göre adam 3 macta koşar selçuk artık onunda takımdan gonderilmesi gerek hiç faydası yok
Adana Demirspor'dan 2 takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.