 Adana Demirspor'dan 2 takviye – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'dan 2 takviye

    Adana Demirspor'dan 2 takviye

    TFF 1. Lig ekiplerinden , ve 'i renklerine bağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre Alanyaspor'da forma giyen defans oyuncusu , kendisini 2 yıllığına 'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Erhan, "Geçmiş yıllarda da Adana Demirspor'a transferim söz konusuydu ama kısmet bu sezona oldu. Mavi-lacivertli formayı giymek güzel bir duygu. İnşallah bu formayı layıkıyla terletip camiayı takım arkadaşlarımla beraber hak ettiği yere getiririz." ifadelerini kullandı.

    Mavi-lacivertli kulübün, Kayserispor'da forma giyen orta saha oyuncusu 'le de anlaştığı bildirildi.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:10
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