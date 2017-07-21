Manisaspor'a yeni yasak
Birinci Lig'de transferin hareketli kulüplerinden Manisaspor'a çoğunluğu eski futbolcularına olan borçları nedeniyle yeniden transfer yasağı geldi.
Siyah beyazlılar, geçen sezonki kadroda yer alan futbolculardan Ozan Sol, Erman Bulucu, Timur Karagülmez, Uğur Pamuk ve Sırbistan'ın Rad takımının alacakları için toplam 600 bin TL'lik tutar yüzünden verilen yasakla karşılaştı. Haziran ayında toplam 4.4 milyon TL tutan transfer yasağını kaldıran Manisaspor, bu parayı da ödemeden yeni transfer edeceği isimlere lisans çıkaramayacak.
Manisaspor yönetimi ise yasak tehlikesi nedeniyle transferde kadroya katılan 12 futbolcunun lisansını erkenden çıkarmıştı.Teknik direktör Sait Karafırtınalar, yönetimden sol bek, orta saha oyuncusu ve forvet transferi istiyor. Başkan Abdullah Mergen ve Karafırtınalar, hafta sonu bir araya gelip transferi masaya yatıracak. Toplantıdan takviye kararı çıkarsa yasağın kaldırılmasının yolu aranacak.Bu arada siyah beyazlı ekip, Kocaeli Kartepe kampını sabah antrenmanıyla tamamladı. Manisaspor, 24 Temmuz'da Afyonkarahisar'da tekrar kampa girecek.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:21
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Taraftar haklı
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Yorum
Ay Yıldız Tudor lütfen git oğlum bak git defol
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10’u kaybetti!
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Yorum
1905gs Bu adamdan bir cacık olmaz gitti 8-9 milyon € yazık günah.
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Taraftar haklı
Toplam 76
Yorum
CELAL SENDEN TD OLMAZ AMA IYI KONDISYONER OLUR BENCE SEN MESLEKI OLARAK KAYMA YAP CIDDIYIM TUM IYI TD LERIN YANINDA IS BULURSUN BU PARALARA
Manisaspor'a yeni yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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