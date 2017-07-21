Ertuğrul Taşkıran, Boluspor'da

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Ertuğrul'un Boluspor'a transfer olduğu belirtildi.

Ertuğrul Taşkıran, 2010-2011'den bu yana formasını giydiği sarı-lacivertli takımdan, çeşitli dönemlerde kiralık olarak başka ekiplere gitmişti. Ertuğrul, geçen sezon Fenerbahçe'de Süper Lig'de 1, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ise 2 maçta forma giymişti.