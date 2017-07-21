 Ertuğrul Taşkıran, Boluspor'da – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Ertuğrul Taşkıran, 'da

    Ertuğrul Taşkıran, Boluspor'da

    Fenerbahçe, kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın transferi konusunda TFF 1. Lig ekibi 'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Ertuğrul'un 'a transfer olduğu belirtildi.

    Ertuğrul Taşkıran, 2010-2011'den bu yana formasını giydiği sarı-lacivertli takımdan, çeşitli dönemlerde kiralık olarak başka ekiplere gitmişti. Ertuğrul, geçen sezon Fenerbahçe'de Süper Lig'de 1, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ise 2 maçta forma giymişti.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:07
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