Ertuğrul Taşkıran, Boluspor'da
Fenerbahçe, kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın transferi konusunda TFF 1. Lig ekibi Boluspor'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Ertuğrul'un Boluspor'a transfer olduğu belirtildi.
Ertuğrul Taşkıran, 2010-2011'den bu yana formasını giydiği sarı-lacivertli takımdan, çeşitli dönemlerde kiralık olarak başka ekiplere gitmişti. Ertuğrul, geçen sezon Fenerbahçe'de Süper Lig'de 1, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ise 2 maçta forma giymişti.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:07
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Taraftar haklı
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Yorum
Ay Yıldız Tudor lütfen git oğlum bak git defol
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10’u kaybetti!
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Yorum
1905gs Bu adamdan bir cacık olmaz gitti 8-9 milyon € yazık günah.
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Taraftar haklı
Toplam 76
Yorum
CELAL SENDEN TD OLMAZ AMA IYI KONDISYONER OLUR BENCE SEN MESLEKI OLARAK KAYMA YAP CIDDIYIM TUM IYI TD LERIN YANINDA IS BULURSUN BU PARALARA
Ertuğrul Taşkıran, Boluspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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