 Denizlispor'da Kappel şoku – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    'da Kappel şoku

    Denizlispor'da Kappel şoku

    TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar kampında yeniden başlayan 'da Hollandalı kanat oyuncusu Kappel'e pubis teşhisi konuldu.

    Kasıkla kemiğin birleştiği bölgede ağrılara neden olan sakatlığın başlangıç aşamasında olduğu öğrenilirken kampa gitmeyip İzmir'de kontrole giren Kappel, önümüzdeki günlerde tedavi için İstanbul'a geçecek. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Kappel'in sakatlığının erken teşhis edilmesinin önemli olduğunu, tedavisinin hemen başlayacağını belirtti. Yeşil siyahlılarda hazırlık maçları yeni haftada başlayacak.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:12
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