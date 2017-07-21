Denizlispor'da Kappel şoku
TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar kampında yeniden başlayan Denizlispor'da Hollandalı kanat oyuncusu Kappel'e pubis teşhisi konuldu.
Kasıkla kemiğin birleştiği bölgede ağrılara neden olan sakatlığın başlangıç aşamasında olduğu öğrenilirken kampa gitmeyip İzmir'de kontrole giren Kappel, önümüzdeki günlerde tedavi için İstanbul'a geçecek. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Kappel'in sakatlığının erken teşhis edilmesinin önemli olduğunu, tedavisinin hemen başlayacağını belirtti. Yeşil siyahlılarda hazırlık maçları yeni haftada başlayacak.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:12
-
Taraftar haklı
Toplam 76
Yorum
Ay Yıldız Tudor lütfen git oğlum bak git defol
-
10’u kaybetti!
Toplam 37
Yorum
1905gs Bu adamdan bir cacık olmaz gitti 8-9 milyon € yazık günah.
-
Taraftar haklı
Toplam 76
Yorum
CELAL SENDEN TD OLMAZ AMA IYI KONDISYONER OLUR BENCE SEN MESLEKI OLARAK KAYMA YAP CIDDIYIM TUM IYI TD LERIN YANINDA IS BULURSUN BU PARALARA
Denizlispor'da Kappel şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.